Tonin: Štirje poslanci NSi v predkazenskem postopku zaradi zlorabe položaja

Ljubljana, 24. marca - V poslanski skupini NSi so v preteklih dneh prejeli informacijo, da so se štirje poslanci NSi in sicer Janez Žakelj, Jožef Horvat, Jernej Vrtovec in Matej Tonin znašli v predkazenskem postopku, je slednji sporočil na današnji novinarski konferenci. Pojasnil je, da se jim očita zloraba položaja.