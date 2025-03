V Vipavsko dolino in Novo Gorico vabijo številni dogodki

Nova Gorica, 24. marca - V Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pričakujejo, da bo Goriško in Vipavsko dolino tudi v letošnjem letu obiskalo več turistov. Največ jih bo prišlo zaradi Evropske prestolnice kulture (EPK), kar so že pokazali rezultati februarskega obiska, več jih pričakujejo tudi na drugih športnih in turističnih prireditvah.