V Kranju pripravljajo načrt upravljanja in vzdrževanja zaklonišč

Kranj, 24. marca - V Mestni občini Kranj so na pobudo in željo občanov to soboto pripravili dan odprtih vrat kranjskih zaklonišč. Interes občanov je bil precejšen, kar na občini pripisujejo aktualnim geopolitičnim dogajanjem v svetu. Da bi zagotovili urejenost zaklonišč, so se na občini lotili priprave načrta njihovega upravljanja in vzdrževanja.