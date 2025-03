WHO: V Evropi in osrednji Aziji vse več primerov tuberkuloze med otroki

Koebenhavn, 24. marca - Mlajši od 15 let so leta 2023 predstavljali 4,3 odstotka novoodkritih ali ponovljenih primerov tuberkuloze v evropski regiji, kot jo definira Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), kar glede na danes objavljeno poročilo o razširjenosti tuberkuloze pomeni zaskrbljujoč porast. WHO ob tem poziva k ukrepanju in preventivnemu zdravljenju.