Putin v 25 letih vladanja Rusijo spremenil v avtokracijo

piše Maja Cerkovnik

Moskva, 25. marca - Vladimir Putin je bil pred četrt stoletja prvič izvoljen za predsednika Rusije. Njegov slog vladanja bi lahko razdelili na dve obdobji. V približno prvih desetih letih je Rusijo politično in gospodarsko okrepil in jo uveljavil na mednarodnem parketu, nato je postala avtokracija in se oddaljila od Zahoda, je za STA ocenil analitik Denis Mancevič.