Na Ljubljanski borzi dopoldne rast indeksa

Ljubljana, 24. marca - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se na začetku novega tedna gibljejo v različne smeri. Dražijo se delnice Petrola, NLB, Cinkarne Celje in Krke, cenijo pa delnice Zavarovalnice Triglav, Luke Koper in Telekoma Slovenije. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,84 odstotka, vlagatelji pa največ povprašujejo po delnicah Krke.