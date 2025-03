Koper, 24. marca - Na Markovcu v Kopru je 60-letni lastnik stanovanja v petek zvečer zaradi nepravilno ugasnjenega cigaretnega ogorka povzročil požar v svojem stanovanju. Rešili so ga gasilci, zaradi vdihovanja dima so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, v stanovanju pa je nastalo za 70.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Koper.