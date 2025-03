Snežne razmere v visokogorju

K prisojam v tem delu leta sodijo tudi vzhodna in zahodna pobočja. Na osojah je nov sneg zakopal stare šibke plasti, ki se lahko ob veliki obremenitvi porušijo in povzročijo sprožitev plazu suhega sprijetega snega. Snežna odeja je nestabilna tudi v zametih, ki jih je zgradil južni veter. Okrepljen severovzhodnik bo v sredo in četrtek gradil nove zamete, kjer bo že ob majhni obremenitvi mogoče sprožiti plaz suhega sprijetega snega.

Od petka do ponedeljka so bile v gorah padavine. Meja sneženja je nihala med 1600 in 2000 metri, v času močnih padavin v soboto sredi dneva in ob plohah danes zgodaj zjutraj se je spustila nekoliko pod 1600 metri. Nad 2000 metri je v zahodnih in južnih Julijskih Alpah padlo okoli 50 do 70 centimetrov novega snega. Drugod v Julijskih Alpah je novega snega manj, do 40 centimetrov, v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah do 30 centimetrov. Snežilo je z močnim južnim vetrom. Sneg je na prisojah padel na trdo podlago, skorjo. Na osojah je padel na mehko podlago, pod katero so bile že pred padavinami šibke plasti osreženih zrn. Tam so se med sneženjem spontano prožili plitvi in globoki plazovi suhega sprijetega snega. Šibke plasti ostajajo zakopane pod novim snegom in lahko predstavljajo šibko mesto ob veliki obremenitvi.

Danes se po jutranjih padavinah jasni. Čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, vrhovi bodo občasno v oblakih. Popoldne se bodo možne posamezne kratkotrajne plohe. Čez dan bo znova zapihal šibak, v visokogorju lahko zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih okoli 4, na 2000 metrih okoli 0 stopinj Celzija.

V torek bo sprva delno jasno. Čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, vrhovi bodo pogosto v oblakih. Sredi dneva se bodo začele pojavljali krajevne plohe, ki bodo popoldne pogostejše, lahko tudi zagrmi. Pihal bo šibak jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih pa okoli stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Zapihal bo zmeren severovzhodnik, ki se bo v noči na četrtek okrepil. V četrtek bo suho, a vetrovno, temperatura bo ostala podobna kot v sredo. Napoved oblačnosti je še zelo negotova.

Danes in v torek se bo novi sneg na prisojah hitro sesedal in preobražal. Ponoči bo na površini nastala skorja. Tudi v visokogorju se na prisojah spontano prožijo manjši plazovi mokrega nesprijetega snega. Teh plazov bo danes tekom dneva še več, cikel se bo ponovil tudi v torek. V sredo bo teh plazov že manj, saj bo manj sonca in pihati bo pričel severovzhodnik. Med prisojna pobočja v tem delu leta poleg južnih sodijo tudi vzhodna in zahodna pobočja. Na osojah se bo sneg počasi sprijemal, a bo ostal rahel. Zakopane šibke plasti bodo vztrajale še vsaj nekaj dni. Severovzhodnik bo v sredo in še bolj v četrtek prenašal nesprijet sneg z osoj in ga odlagal na prisojna zavetrna pobočja. Tam se napihani sneg predvidoma ne bo dobro povezal s podlago, zato se bo verjetnost sprožitve plazu suhega sprijetega snega povečala.