V Londonu na ogled risbe pisatelja Victorja Hugoja

London, 25. marca - Francoski pisatelj Victor Hugo je znan predvsem po svojih literarnih delih, kot sta Notredamski zvonar in Nesrečniki. Manj znano pa je, da se je posvečal tudi ilustraciji. Njegove risbe so predstavljene na razstavi na Kraljevi akademiji umetnosti v Londonu, ki so jo naslovili Osupljive stvari: Hugojeve risbe.