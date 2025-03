V Rijadu potekajo pogovori med delegacijama ZDA in Rusije

Rijad, 24. marca - Pogovori o vojni v Ukrajini med delegacijama ZDA in Rusije v savdskem Rijadu so se začeli, je vir danes zjutraj potrdil za rusko tiskovno agencijo Tass. To napovedano srečanje sledi nedeljskim pogovorom med predstavniki Washingtona in Kijeva, ki jih je ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov označil kot produktivne.