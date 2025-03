V Franciji začetek sojenja ikoni francoskega filma Depardieuju

Pariz, 24. marca - Na pariškem kazenskem sodišču se je danes začelo sojenje francoskemu filmskemu zvezdniku Gerardu Depardieuju zaradi obtožb spolnega napada. Če bo Depardieu spoznan za krivega, mu po navedbah pariškega tožilstva grozi do pet let zapora in globa v višini 75.000 evrov. Depardieu, ki je nastopil v več kot 200 filmih, obtožbe zanika.