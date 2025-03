Vreme: Delno se bo razjasnilo, popoldne ni izključena kakšna ploha

Ljubljana, 24. marca - Danes čez dan bodo padavine hitro oslabele in od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na jugovzhodu do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva delno jasno. Čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in posamezne nevihte, ki se lahko v severnih krajih nadaljujejo v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo pogostejši v južnih krajih. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V četrtek kaže na suho in vetrovno vreme. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo še vztraja šibko ciklonsko območje, ki se počasi polni. Od jugozahoda k nam doteka dokaj topel in prehodno manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Po jutranjem dežju se bo čez dan delno razjasnilo, popoldne lahko nastane kakšna manjša ploha. Več spremenljive oblačnosti bo v Alpah. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Bolj sončno in večinoma suho bo ostalo ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popuščala. V torek čez dan pa znova počasi naraščala.