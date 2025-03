V Postojni o Miroslavu Vilharju kot navdihu za kulturni turizem

Postojna, 26. marca - V Notranjskem muzeju Postojna so v torek predstavili kulturno zapuščino pisatelja, skladatelja in politika Miroslava Vilharja (1818-1871) in spregovorili o priložnostih, ki jih ta predstavlja za obogatitev kulturnega turizma v Pivški kotlini. Orisali so tudi aktivnosti, ki so potekale v čezmejnem projektu Tartini BIS.