Uefa potrdila finalni turnir lige narodov

Ljubljana, 24. marca - Evropska nogometna zveza je po četrtfinalu lige narodov potrdila urnik sklepnega turnirja najboljše četverice, ki ga bosta med in 4. in 8. junijem gostila Stuttgart in München. Nemci in Portugalci bodo 4. junija (20.45) polfinale igrali v bavarski prestolnici, naslednji dan se bosta v Stuttgartu pomerili Španija in Francija (20.45).