Ljubljana, 24. marca - Soočenje kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani v organizaciji Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU UL) in Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL), na katerem bodo sodelovali Gregor Majdič, Irena Mlinarič Raščan in Metka Tekavčič, bo ob 16. uri s prenosom na Facebook kanalih ŠOU UL in ŠS UL, so sporočili organizatorji.