V požaru v stanovanjski hiši v Trzinu ena oseba mrtva, druga hudo poškodovana

Trzin, 23. marca - V eni izmed stanovanjskih hiš na območju Trzina je po podatkih policije danes okoli 20. ure zagorelo, v požaru naj bi prišlo tudi do eksplozije. V hiši, ki jo še gasijo, sta se po prvih podatkih nahajali najmanj dve osebi. Eno osebo so gasilci našli že preminulo, drugo pa so odpeljali na zdravljenje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.