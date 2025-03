Izidi alpskega smučanja v Sun Valleyju (2)

* Izidi, superveleslalom, moški: 1. Lukas Feurstein (Avt) 1:10,96 2. Raphael Haaser (Avt) 1:11,15 +0,19 3. Franjo von Allmen (Švi) 1:11,38 +0,42 4. Stefan Rogentin (Švi) 1:11,64 +0,68 5. Marco Odermatt (Švi) 1:11,92 +0,96 6. Stefan Eichberger (Avt) 1:11,99 +1,03 7. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:12,17 +1,21 Fredrik Möller (Nor) 1:12,17 +1,21 9. Stefan Babinsky (Avt) 1:12,20 +1,24 10. Giovanni Franzoni (Ita) 1:12,43 +1,47 ... - odstop: Miha Hrobat (Slo) * Skupno, seštevek (35/37): 1. Marco Odermatt (Švi) 1641 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1006 3. Loic Meillard (Švi) 931 4. Franjo von Allmen (Švi) 836 5. Timon Haugan (Nor) 689 6. Atle Lie McGrath (Nor) 668 7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 664 ... 15. Miha Hrobat (Slo) 440 35. Žan Kranjec (Slo) 241 86. Nejc Naraločnik (Slo) 58 91. Martin Čater (Slo) 52 ... - superveleslalom (8): 1. Marco Odermatt (Švi) 536 2. Stefan Rogentin (Švi) 321 3. Vincent Kriechmayr (Avt) 317 ... 18. Miha Hrobat (Slo) 120 57. Martin Čater (Slo) 2