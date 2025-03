Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. in 23. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podatkih Statističnega urada RS o številu novorojenčkov v Sloveniji, ki je v letu 2023 padlo pod 17.000, kar je najmanj v zadnjih 102 letih. Poročale so tudi o Varnostnem svetu Združenih narodov, ki je na zahtevo Slovenije opravil posvetovanja o razmerah v Bosni in Hercegovini.