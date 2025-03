Pregled - svet, 23. 3. (nedelja)

ISTANBUL - Sodišče v Turčiji je županu Istanbula Ekremu Imamogluju uradno odredilo pripor do sojenja, kasneje ga je notranje ministrstvo še suspendiralo kot župana. Ulične demonstracije v podporo opozicijskemu politiku so kljub opozorilom oblasti potekale tudi v soboto zvečer. Največjega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je policija v sredo aretirala v okviru preiskave članstva v kriminalni združbi, podpore teroristični skupini in korupcije.

GAZA/TEL AVIV/SANA - Število potrjenih smrtnih žrtev izraelske agresije je preseglo 50.000, je sporočilo lokalno zdravstveno ministrstvo. Dejansko število ubitih je najverjetneje bistveno višje, saj tisoče žrtev ostaja ujetih v ruševinah vzdolž opustošene enklave. Več deset smrti so zabeležili tudi danes. Iz Izraela medtem poročajo o sestrelitvi nove rakete iz Jemna. Hutijevci so pred tem v soboto sporočili, da so sami bili tarča ameriškega napada, ko naj bi sile zaveznice Izraela zadele letališče v Hodejdi.

BEJRUT - Izraelska vojska je v sobotnih napadih na Libanon ubila najmanj sedem ljudi, še 40 je ranjenih, so sporočile zdravstvene oblasti. Še ena oseba je bila ubita danes. Gre za najhujše obstreljevanje po novembrski sklenitvi dogovora o premirju z gibanjem Hezbolah. Izrael je napade sprožil v odgovor na več raket, ki so iz Libanona priletele nad sever države.

KIJEV/MOSKVA - Ruske sile so v nočnem napadu z droni ubile najmanj tri ljudi, še deset je ranjenih, so sporočile mestne oblasti. Vojna se pred nadaljevanjem pogajanj o premirju tako ne umirja. O novih napadih so poročali tudi iz Harkova in Zaporožja ter iz Rusije.

RIJAD - Predstavniki Ukrajine in ZDA so se sestali v savdskem Rijadu, je sporočil ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov. Pogovori o vojni potekajo dan pred načrtovanimi ločenimi pogajanji Američanov s predstavniki Rusije, dotikajo pa se vprašanj zaščite energetskih objektov in ključne infrastrukture.

MOSKVA/WASHINGTON - Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je zmanjšal pričakovanja o hitri rešitvi konflikta v Ukrajini z besedami, da se pogovori šele začenjajo in da so pred vpletenimi zahtevna pogajanja. Odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Witkoff je medtem ruskega predsednika Vladimirja Putina pred nadaljevanjem pogajanj označil za zaupanja vrednega človeka. V pogovoru z desničarskim voditeljem Tuckerjem Carlsonom je povedal, da se mu Putin ne zdi slab človek, temveč veliki voditelj, ki želi končati vojno v Ukrajini.

RIM - Papež Frančišek je zapustil bolnišnico Gemelli, kjer se je zaradi pljučnice zdravil več kot pet tednov. Z invalidskega vozička na balkonu se je zahvalil tisočem zbranim pred bolnišnico za podporo. Vrača se v rezidenco v Vatikanu, kjer bo nadaljeval zdravljenje.

OTTAWA - Novi kanadski premier Mark Carney je dejal, da je guvernerko, zastopnico britanske krone v Kanadi, zaprosil za razpustitev parlamenta in razpis novih volitev za 28. april, na kar je pristala. V nagovoru državljanom je liberalec med drugim dejal, da ne bo klonil pod pritiski ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki zadnje čase Kanadi grozi s carinami in aneksijo.

PARIZ - Več deset tisoč ljudi se je v soboto zbralo na protestih v francoskih mestih proti rasizmu in vzponu skrajne desnice. Nekateri protestniki so skandirali tudi proti administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa, nekateri so nosili palestinske zastave. V prestolnici so se spopadli policisti in nekateri protestniki.

PARIZ - V francoski prestolnici so glasovali na referendumu o ozelenitvi 500 ulic po vsem mestu, ki bi jih spremenili v območja za pešce. Če bo predlog večinsko sprejet, bo metropola izgubila 10.000 parkirnih mest za avtomobile, vozniki pa se bodo morali pripraviti na številne obvoze.