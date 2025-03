Več deset tisoč ljudi v Franciji protestiralo proti rasizmu in skrajni desnici

Pariz, 23. marca - Več deset tisoč ljudi se je v soboto zbralo na protestih v Parizu in drugih francoskih mestih proti rasizmu in vzponu skrajne desnice. Nekateri protestniki so skandirali tudi proti administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa, nekateri so nosili palestinske zastave. V Parizu so se spopadli policisti in nekateri protestniki.