Visok poraz Lakers Luke Dončića doma proti Chicagu

Los Angeles, 23. marca - Ekipa Los Angeles Lakers je kljub popolni postavi v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma visoko izgubila, igralci Chicago Bulls so jo nadigrali s 146:115. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za poražene gostitelje dosegel 34 točk, od tega osem trojk ter prav toliko skokov in šest asistenc, v 31 minutah in 34 sekundah pa je izgubil sedem žog.