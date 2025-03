Ilka Štuhec in Miha Hrobat ostala brez smuka

Boise, 22. marca - Organizatorji finala svetovnega pokala v alpskem smučanju v ameriškem Sun Valleyju so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer prisiljeni odpovedati današnji tekmi alpskih smučarjev in smučark v smuku, so sporočili na spletni strani Mednarodne smučarske zveze (Fis). Od slovenskih predstavnikov sta brez preizkušnje ostala Miha Hrobat in Ilka Štuhec.