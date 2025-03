Brez presenečenj na prvih tekmah 1. Dol za ženske

Ljubljana, 22. marca - Na prvih četrtfinalnih tekmah končnice 1. Dol Sportklub za ženske ni bilo presenečenj. Calcit Volley in Nova KBM Branik sta nadigrala Formis in Radol'co Volley, nekoliko več dela sta imeli ekipi SIP Šempetra in Luke Kopra, obe sta Ankaranu oziroma GEN-I Volleyju oddali niz.