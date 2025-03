Vreme: Ponoči bo oblačno z dežjem

Ljubljana, 22. marca - Ponoči se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in prehodno razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo zapihal zmeren jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva oblačno in deževno, dopoldne bo dež na vzhodu ponehal. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na vzhodu. Predvsem v hribovitem svetu zahodne, osrednje in južne Slovenije bodo nastajale krajevne plohe. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek se bodo padavine spet okrepile in do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo razmeroma sončno, nastala bo kakšna ploha. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer se bo dež od juga postopno razširil nad večji del Slovenije.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od jugozahoda doteka k nam topel in postopno vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo dež iznad severnega Jadrana prehodno razširil proti vzhodu. V nedeljo bo nestanovitno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Čez dan se bo oblačnost ponekod trgala.