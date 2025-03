Ljubljana, 24. marca - Obeležujemo svetovni dan tuberkuloze, ki je še vedno najpogostejša nalezljiva bolezen na svetu. V Svetovni zdravstveni organizaciji poudarjajo, da je treba omogočiti zgodnjo prepoznavo in diagnostiko bolezni, preventivno zdravljenje in visokokakovostno oskrbo bolnikov s to boleznijo, zlasti s tuberkulozo, odporno na zdravila.