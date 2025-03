Izrael izvedel raketni napad na jugu Libanona

Jeruzalem/Bejrut, 22. marca - Izraelska vojska je po lastnih navedbah v raketnem napadu na jugu Libanona danes zadela več deset ciljev in poveljniški center Hezbolaha. Ubita je bila ena oseba. Napad je izvedla na območju, od koder so bile po njenih navedbah danes izstreljene rakete, ki so jih prestregli na severu Izraela. Hezbolah je raketni napad na Izrael zanikal.