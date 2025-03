Brata Tate sta se iz ZDA vrnila v Romunijo

Bukarešta, 22. marca - Brata Andrew in Tristan Tate, spletna vplivneža z dvojnim britanskim in ameriškim državljanstvom, sta se v petek iz ZDA vrnila v Romunijo, kjer sta obtožena več kaznivih dejanj, vključno s spolnimi zlorabami in trgovino z ljudmi. V ponedeljek naj bi se zglasila na sodišču, kot sta dejala, pa sta se vrnila, ker "nedolžni ljudje ne bežijo".