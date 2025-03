HSE ob dnevu voda izpostavlja pomen investicij v obnovljive vire energije

Ljubljana, 22. marca - Skupina HSE, katere hidroelektarne (HE) na Dravi, Soči in Savi so lani proizvedle več kot 34 odstotkov vse električne energije v Sloveniji, izpostavljajo pomen ključnih energetskih investicij v obnovljive vire energije. Največji energetski projekt, ki ga trenutno izvajajo, je gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.