Ukrajina in Rusija nadaljujeta napade z droni

Kijev/Moskva, 22. marca - Ruske in ukrajinske sile so v petek zvečer sestrelile več deset dronov, ki sta jih nad ozemlje Rusije oziroma Ukrajine poslala Kijev in Moskva. Po podatkih Kijeva so bili v ruskem napadu v mestu Zaporožje ubiti najmanj trije ljudje, 12 jih je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem obiskal Pokrovsk v Donecku.