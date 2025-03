Na Slovaškem več tisoč ljudi na protestih proti vladi

Bratislava, 22. marca - Več tisoč ljudi se je v petek zvečer v več mestih na Slovaškem znova zbralo na protestih proti premierju Robertu Ficu ter njegovi proruski politiki in vladanju, ki ga označujejo za avtoritarnega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V prestolnici Bratislava so protestniki opozarjali, da so razmere kritične.