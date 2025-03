Wall Street v tednu negotovosti z rastjo

New York, 22. marca - Delniški indeksi Wall Streeta so v petek z rastjo sklenili teden, ki ga je zaznamovala negotovost zaradi trgovinskih odnosov in geopolitičnih napetosti, ter tako prekinili štiritedenski niz padcev. Ameriška centralna banka ni spreminjala obrestnih mer, je pa nakazala, da bi jo lahko letos še dvakrat znižala.