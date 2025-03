Pregled - šport, 21. 3. (petek)

LAHTI - Nika Prevc je na finalni tekmi sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk v Lahtiju potrdila primat kraljice sezone. Prevc je z 22. zmago v karieri vse zasledovalke premagala za kar 51,4 točke, kar je rekordna prednost v zgodovini tekmovanja. Njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila Ema Klinec, ki je napadla z osmega mesta.

OSLO - Norvežana Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid nadaljujeta ogorčen boj za zmago v skupnem seštevku biatlonskega svetovnega pokala. Danes sta osvojila prvi mesti. še bolj tesno je pri ženskah, kjer sta vodilni tekmovalki Nemka Franziska Preuss in Francozinja Lou Jeanmonnot prav tako stopili na najvišji stopnički. Jakov Fak je na sprinterski tekmi zasedel 11. mesto. Na ženski tekmi je z 32. mestom in devetimi točkami lahko zadovoljna Polona Klemenčič. Anamarija Lampič je bila 52., Lena Repinc 101.

LJUBLJANA - Anglija je na uvodni kvalifikacijski nogometni tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki v Londonu premagala Albanijo z 2:0. Za Anglijo sta na slovitem stadionu Wembley zadela Myles Lewis-Skelly (20.) in Harry Kane (77.). Slovenija bo uvodno tekmo igrala 5. septembra, ko bo gostila Švedsko, tri dni kasneje pa bo gostovala v Švici.

LAHTI - Smučarski tekači se za točke svetovnega pokala merijo na sprintu v prostem koraku v Lahtiju, Slovencev ni bilo v izločilnih bojih. Najbližje uvrstitvi je bil na 32. mestu Miha Šimenc. Zmagala sta Norvežan Johannes Hoefslot Klaebo in Nemka Coletta Rydzek.

ANTALYA - Slovenski telovadec Beno Kunst je z odliko opravil kvalifikacije še na tretji zaporedni tekmi svetovnega pokala v sezoni. V turški Antalyi je nastopil na preskoku in si s peto oceno kvalifikacij priboril nedeljski finale in boj za kolajne.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so po treh zaporednih zmagah v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani doživeli hladen tuš. Gostujoča zasedba Milwaukee Bucks je bila boljša s kar 118:89. V vrsti jezernikov sta zaradi poškodb manjkala največja zvezdnika Slovenec Luka Dončić in veteran LeBron James.

CHICAGO - Trevor Moore in Alex Turcotte sta zadela v prvi tretjini, Los Angeles Kings pa so premagali Chicago Blackhawks s 3:1 in dosegli šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. Slovenski as Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med podajalce ali strelce.

ŠANGHAJ - Lewis Hamilton je z rekordom kroga v Šanghaju osvojil prvo startno mesto za sprintersko dirko za veliko nagrado Kitajske za svetovno prvenstvo formule 1. Svetovni prvak Max Verstappen je bil drugi, tretji pa Oscar Piastri.