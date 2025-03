Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. marca - Delnice na Wall Streetu so današnje trgovanje po nihanjih zaključile z rastjo, s čimer so se otresle trenutne gospodarske negotovosti, vključno s tistimi, ki so jih sprožili tarifni načrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po njegovih besedah naj bi ti vsebovali nekaj prožnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.