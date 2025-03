EIB krepi financiranje evropske obrambe in varnosti

Bruselj, 21. marca - Svet guvernerjev Evropske investicijske banke (EIB) je danes razširil nabor projektov na področju varnostno-obrambne industrije in infrastrukture, ki jih lahko financira Skupina EIB. Po novem bo lahko financirala tudi naložbe v gradnjo vojašnic in vojaških skladišč, transportna vozila in zrakoplove. Orožje in strelivo ostajata izključena.