Trump vandalom nad Teslo zagrozil z zaporom v Salvadorju

Washington, 21. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je po nizu primerov vandalizma nad vozili in prodajnimi mesti Tesle, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, predlagal, da bi obsojeni za ta dejanja zaporne kazni prestajali v Salvadorju. Dodal je, da obsojenim tovrstnega vandalizma grozi tudi do 20 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.