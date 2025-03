Slovenski nogometni upi v Turčiji remizirali z Ukrajinci

Antalya, 21. marca - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je na prijateljski tekmi v turški Antalyi z Ukrajino razšla z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Slovenci so povedli v peti minuti po golu Tjaša Begića, izenačujoči zadetek pa je deset minut pozneje dosegel Vladislav Veleten.