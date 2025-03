Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 3.)

Ljubljana, 21. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugimi poročale o tem, da je zunanji minister Severne Makedonije Timco Mucunski obiskal poškodovane v požaru v Kočanih, ki so bili hospitalizirani v Sloveniji. Poročale so tudi o srečanju slovenskega ministra za okolje Bojana Kumra z guvernerjem Furlanije-Julijske krajine Massimilianom Fedrigom.