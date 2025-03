Zdravniško opravičilo za odsotnost na NPZ vendarle brezplačno

Ljubljana, 21. marca - Zdravniška opravičila za odsotnost učenca 9. razreda na prihajajočem nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), bodo brezplačna, so danes po ponovni presoji odločili v sekciji za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva. O tem so že obvestili šole in pediatre, so potrdili za STA.