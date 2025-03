Sodni svet se do končanih postopkov ne bo opredeljeval do primera sodnice Marolt Kuret

Ljubljana, 21. marca - Sodni svet se je na četrtkovi seji seznanil z odgovorom Višjega sodišča v Ljubljani o primeru višje sodnice Katarine Marolt Kuret. Soglasno so sprejeli odločitev, da bo Sodni svet pri podajanju informacij in komentiranju zadeve do nadaljnjega zadržan, saj bi lahko opredeljevanje ogrozilo postopke, ki so trenutno v teku.