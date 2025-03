Tjaša Kysselef v Antalyi po tretje zaporedne stopničke

Antalya, 22. marca - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef bo danes v Turčiji na tretji tekmi svetovnega pokala to sezono lovila še tretje stopničke. Iz Cottbusa in Bakuja je domov prinesla srebro in bron, v Antalyi je bila v kvalifikacijah preskoka peta. V boj za kolajne se bo skušala vmešati tudi srebrna iz Bakuja na dvovišinski bradlji, Lucija Hribar.