Panathinaikos v končnici strl odpor zadnjeuvrščene Albe

Ljubljana, 21. marca - Košarkarji Panathinaikosa so v 30. krogu evrolige šele v končnici strli odpor zadnjeuvrščene Albe iz Berlina in zmagali z 91:81. Lanski zmagovalci najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini so zadržali tretje mesto na lestvici. Barcelona je bila doma boljša od Žalgirisa z 82:70, Anadolu Efes pa je v Beogradu odpihnil Partizan s 97:65.