Tožilstvo v Severni Makedoniji razširilo preiskavo požara v Kočanih

Skopje, 21. marca - Tožilstvo v Severni Makedoniji je danes sporočilo, da skupno preiskuje 27 fizičnih in tri pravne osebe, ki so osumljene sostorilstva hujšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v povezavi s požarom v diskoteki v Kočanih. Ta je terjal življenja 59 ljudi, večinoma mladih. Obdukcije so pokazale, da so vsi umrli zaradi zadušitve.