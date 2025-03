Izidi smučarskih skokov v Lahtiju

* Izidi, Lahti: 1. Nika Prevc (Slo) 328,8 točke (128 m/133,5) 2. Selina Freitag (Nem) 277,4 (115/124,5) 3. Ema Klinec (Slo) 274,4 (129,5/125) 4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 273,3 (119/129) 5. Katharina Schmid (Nem) 270,1 (113/122) 6. Anna Odine Stroem (Nor) 262,8 (121/119) ... 25. Taja Bodlaj (Slo) 193,5 (110,5/110) ... * Končni vrstni red v svetovnem pokalu 2024/25 (24/24): 1. Nika Prevc (Slo) 1933 točk 2. Selina Freitag (Nem) 1293 3. Katharina Schmid (Nem) 1201 4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 1026 5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 978 6. Lisa Eder (Avt) 877 ... 9. Ema Klinec (Slo) 710 30. Taja Bodlaj (Slo) 88 38. Tina Erzar (Slo) 42 45. Katra Komar (Slo) 21 46. Nika Vodan (Slo) 20 50. Taja Sitar (Slo) 15 55. Jerica Jesenko (Slo) 9 60. Mia Ingolič (Slo) 2 61. Tinkara Komar (Slo) 1 * Pokal narodov (28 tekem/15 reprezentanc): 1. Nemčija 4214 2. Norveška 3719 3. Avstrija 3624 4. Slovenija 3291 ...