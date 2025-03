Zgodba o filipinskih voznikih odprla vprašanje bivalnih razmer tujcev

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 22. marca - Zgodba filipinskih voznikov, ki je te dni zaposlovala medije in javnost, vnovič odpira odpira vprašanje odnosa slovenskih delodajalcev do tuje delovne sile, ne le na področju spoštovanja pravic iz dela, temveč tudi bivanjskih. Na Inšpektoratu RS za delo so samo letos obravnavali šest kršitev pravilnika o minimalnih bivalnih standardih za tujce.