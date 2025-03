MZEZ zaradi protestov v Turčiji svetuje dodatno previdnost

Ljubljana/Istanbul, 21. marca - Slovenskim državljanom v Turčiji svetujemo dodatno previdnost, saj so do vključno 23. marca prepovedana vsa javna zbiranja v Istanbulu, zaprte so nekatere ceste ter postaje tramvaja in metroja, je danes na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo. V Turčiji se namreč krepijo protesti po sredini aretaciji župana Istanbula Ekrema Imamogluja.