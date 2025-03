Erdogan: Turčija se ne bo vdala uličnemu terorju

Ankara/Istanbul, 21. marca - Turčija se ne bo vdala uličnemu terorju, je v luči vedno obsežnejših protestov danes dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po vsej državi se ljudje zbirajo v podporo istanbulskemu županu Ekremu Imamogluju, ki so ga v sredo aretirali. V Ankari, Istanbulu in drugih mestih se kljub prepovedim in omejitvam obetajo novi shodi.