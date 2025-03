Nika Prevc v Lahtiju dodala 138. in 139. slovensko zmago

Ljubljana, 21. marca - Nika Prevc je zmagala tudi na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v Lahtiju in slovenski števec zmag v smučarskih skokih pomaknila na 139. To je bila za 20-letno skakalko 22. zmaga v karieri ter rekordna 15. v sezoni svetovnega pokala in obenem deseta zaporedna, s katero se je izenačila z Japonko Saro Takanashi.