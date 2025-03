Ogrevanje na drva kot eden izmed glavnih virov slabe kakovosti zraka

Ljubljana, 21. marca - Ogrevanje na lesno biomaso je eden izmed glavnih virov slabe kakovosti zraka v Sloveniji, so poudarili govorci na posvetu o onesnaženosti zraka z delci ob ogrevanju stavb v Ljubljani. Težave vidijo v uporabi starih kurilnih naprav in nepravilnem zgorevanju lesa, rešitve pa v centraliziranem zgorevanju in postavitvi daljinskih ogrevalnih sistemov.