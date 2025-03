Izidi nordijske kombinacije v Lahtiju

* Izidi: - moški: 1. Johannes Lamparter (Avt) 23:59,4 2. Ilkka Herola (Fin) +27,4 3. Julian Schmid (Nem) 41,6 4. Vinzenz Geiger (Nem) 52,1 5. Wendelin Thannheimer (Avt) 54,9 6. Terence Weber (Nem) 59,2 ... 44. Gašper Brecl (Slo) 4:40,8 54. Matic Garbajs (Slo) 6:14,7 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1474 točk 2. Vinzenz Geiger (Nem) 1385 3. Johannes Lamparter (Avt) 1217 4. Julian Schmid (Nor) 1195 5. Jens Luras Oftebro (Nor) 1049 6. Ilkka Herola (Fin) 1044 ... 43. Vid Vrhovnik (Slo) 99 62. Gašper Brecl (Slo) 18