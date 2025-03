Po šestih letih našli posmrtne ostanke pogrešanega iz Hrušice

Ilirska Bistrica, 21. marca - Policisti so 25. februarja letos v gozdu v bližini Hrušice v občini Ilirska Bistrica našli človeških kosti. Inštitut za sodno medicino v Ljubljani je potrdil, da te pripadajo moškemu, rojenemu leta 1942, ki so ga svojci pogrešali od junija 2019. Policija zato preklicuje iskanje pogrešanega, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.